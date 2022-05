Guida TV: programmi di stasera, martedì 10 maggio 2022 (Di martedì 10 maggio 2022) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, martedì 10.5.2022, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Eurovision Song Contest 2022 Musica RAI2 Gilles Villeneuve – L’aviatore Documentario RAI3 #Cartabianca Attualità RETE4 Fuori dal Coro Attualità CANALE5 Champions League: Villareal – Liverpool Calcio ITALIA1 Le Iene presentano: Paola Catanzaro, da mistico a showgirl Film LA7 Dimartedì Attualità REALTIME Primo Appuntamento Crociera Docureality CIELO Le Tete en Friche – La testa tra le nuvole Film TV8 Sotto Assedio: White House Down Film NOVE La Rapina Perfetta Film first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di martedì 10 maggio 2022)aitv della prima serata di oggi,10.5., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Eurovision Song ContestMusica RAI2 Gilles Villeneuve – L’aviatore Documentario RAI3 #Cartabianca Attualità RETE4 Fuori dal Coro Attualità CANALE5 Champions League: Villareal – Liverpool Calcio ITALIA1 Le Iene presentano: Paola Catanzaro, da mistico a showgirl Film LA7 DiAttualità REALTIME Primo Appuntamento Crociera Docureality CIELO Le Tete en Friche – La testa tra le nuvole Film TV8 Sotto Assedio: White House Down Film NOVE La Rapina Perfetta Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

