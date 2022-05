Fuori dal Coro | ospiti di stasera | 10 maggio 2022

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 10 maggio 2022), 10, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Nel giorno della visita del Premier Mario Draghi al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, verrà proposto un reportage esclusivo sui rapporti tra Italia e USA. Nel corso della serata, ampio spazio alle conseguenze economiche del conflitto tra Russia e Ucraina: in particolare, un’inchiesta sull’aumento dei profitti di alcune industrie americane operanti nel settore del gas e un viaggio nelle aziende italiane, eccellenze del Made in Italy, che si trovano a fronteggiare serie difficoltà a causa del caro energia e delle sanzioni. A seguire, un focus sulla situazione sanitaria e in particolare sulla campagna di vaccinazione giunta alla ...