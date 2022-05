Draghi l' ultimo americano Incontro con Biden ma è sempre più solo

Leggi su iltempo

(Di martedì 10 maggio 2022) Oggi, alle due del pomeriggio ora locale, Marioincontra Joealla Casa Bianca. Il presidente Usa sfrutterà l'occasione per fare dell'Italia il "ponte" degli Stati Uniti nell'Unione europea. Il Paese che più di ogni altro sostiene la guerra contro il regime di Putin. Una strategia che si basa su due pilastri: sanzioni economiche e invio di armi. Senza nessun timore di inasprire ulteriormente la guerra in Ucraina. Timore, invece, diventato trasversale nella maggioranza che sostiene il presidente del Consiglio. Anche il fedele atlantista Enrico Letta ha iniziato a sollevare più di un dubbio sulla troppa condiscendenza nei confronti dell'America. Il segretario non critica direttamente il premier, ma il messaggio è chiaro: «Non dobbiamo farci guidare dagli Usa, l'Europa è adulta - ha detto in un'intervista a La Repubblica - Questa guerra è in ...