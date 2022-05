Draghi da Biden | focus su sanzioni a Mosca e aiuti a Kiev

(Di martedì 10 maggio 2022) AGI - Lealla Russia, il sostegno a, il coordinamento tra gli alleati, la sicurezza energetica. Saranno questi alcuni dei temi che il presidente del Consiglio affronterà questa sera alla Casa Bianca con il presidente Joe. Marioè atteso a Washington per la sua prima visita ufficiale nella capitale Usa. Alle 20 italiane i due presidenti faranno il punto sul conflitto e riaffermeranno anche "le eccellenti relazioni e la solidità del legame transatlantico". Domaniincontrerà la stampa e, quando a Roma saranno le 20,40, vedrà la speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, e i leader dei Gruppi politici del Congresso. A seguire all'Atlantic Council riceverà il Distinguished Leadership Award, il riconoscimento come uno dei politici la cui influenza si è fatta ...

Palazzo_Chigi : Prima giornata della visita negli ???? del Presidente Draghi. Oggi a Washington l’incontro con @POTUS Biden alla Casa… - fattoquotidiano : Guerra totale: Putin fa il moderato, Macron gli fa sponda, Draghi sta con Biden? - Corriere : Nuovi invii di armi e soldati da schierare sul fianco Est: ecco le richieste degli Stati Uniti all’Italia - Viko39s : @MarcoRizzoPC Una volta al governo c'erano Uomini , oggi solo pupazzetti ! Povera la nostra Italia ! Anche gli Amer… - mariomariov1 : RT @moonrisingnight: La Lezzi a Stasera Italia (ospite quasi fissa) Draghi andrà da Biden a prendere ordini. Già è tanto che un PdC non pre… -

, "a Casa Bianca, forte amicizia con Italia" "Questo pomeriggio ospiterò il premier italiano Marioalla Casa Bianca. Non vedo l'ora di riaffermare l'amicizia e la forte ...Il capo negoziatore russo assicura che la strada della trattativa non è chiusa,- che oggi incontrerà- firma la legge per un rapido invio di nuove armi a Kiev ispirata a una misura del ...Il presidente statunitense, Joe Biden, ha accolto l'arrivo del presidente del Consiglio, Mario Draghi, con un tweet che sintetizza gli auspici sull'incontro alle 20 (ora italiana) alla Casa Bianca.Il premier Mario Draghi e' appena atterrato a Washington, per la sua prima visita negli Stati Uniti. Alle 14 (ora locale) il capo del ...