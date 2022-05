Chiellini verso l’addio, anche Rugani? la Juventus interverrà sul mercato (Di martedì 10 maggio 2022) Il capitano bianconero corre verso l’addio alla Juventus. Domani ci sarà la finale di Coppa Italia, ultima possibilità per il difensore per sollevare una coppa con la maglia bianconera. Chiellini verso l’addio dunque, ma lo stesso futuro toccherà anche a Daniele Rugani? Intanto però la Juventus sta già lavorando per la prossima difesa bianconera. Chiellini verso l’addio, quale futuro per lui e Rugani? Per Giorgio Chiellini si avvicina la data di addio alla Juventus, il capitano avrebbe comunicato la decisone anche a Massimiliano Allegri. Il suo futuro sarà ancora nel calcio giocato, ma oltreoceano. Destinazione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 10 maggio 2022) Il capitano bianconero correalla. Domani ci sarà la finale di Coppa Italia, ultima possibilità per il difensore per sollevare una coppa con la maglia bianconera.dunque, ma lo stesso futuro toccheràa Daniele? Intanto però lasta già lavorando per la prossima difesa bianconera., quale futuro per lui e? Per Giorgiosi avvicina la data di addio alla, il capitano avrebbe comunicato la decisonea Massimiliano Allegri. Il suo futuro sarà ancora nel calcio giocato, ma oltreoceano. Destinazione ...

Advertising

chiellini : Un altro passo importante verso l’obiettivo Champions! Avanti così!!! ???? #JuveVenezia - GoalItalia : #Chiellini verso l'addio anticipato alla #Juventus ?? Il contratto scade nel 2023 ma lascerà a giugno ? - gilnar76 : Chiellini verso gli USA? L’indiscrezione: contatti in corso con club di MLS #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - mcrisj01 : RT @junews24com: Chiellini verso gli USA? L'indiscrezione: contatti in corso con club di MLS - - junews24com : Chiellini verso gli USA? L'indiscrezione: contatti in corso con club di MLS - -