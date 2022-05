Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio di Carnevali su Raspadori! (Di martedì 10 maggio 2022) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni di Rai Sport ha parlato anche del futuro di Giacomo Raspadori, attaccante che piace e non poco alla Juventus. Di seguito le sue parole. Raspadori Calciomercato JuventusLe parole di Carnevali: «Il mister resta senza ombra di dubbio, è l’unico sicuro di rimanere. C’è qualche richiesta per i nostri calciatori, non sarà facile tenere tutti ma vogliamo portare avanti il progetto. Raspadori alla Juve? Non credo, spero rimanga con noi». Raspadori non è l’unico nome sul taccuino della Juventus. Restano caldi infatti anche i nomi di Zaniolo e Di Maria. Leggi su rompipallone (Di martedì 10 maggio 2022) Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni di Rai Sport ha parlato anche del futuro di Giacomo Raspadori, attaccante che piace e non poco alla. Di seguito le sue parole. RaspadoriLe parole di: «Il mister resta senza ombra di dubbio, è l’unico sicuro di rimanere. C’è qualche richiesta per i nostri calciatori, non sarà facile tenere tutti ma vogliamo portare avanti il progetto. Raspadori alla Juve? Non credo, spero rimanga con noi». Raspadori non è l’unico nome sul taccuino della. Restano caldi infatti anche i nomi di Zaniolo e Di Maria.

