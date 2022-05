Calcio: Torino. Intervento riuscito per Singo (Di martedì 10 maggio 2022) Il calciatore inizierà nei prossimi giorni la riabilitazione. Torino - Wilfried Singo è stato sottoposto questa mattina a Monaco di Baviera ad Intervento di addominoplastica per una sindrome retto - ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) Il calciatore inizierà nei prossimi giorni la riabilitazione.- Wilfriedè stato sottoposto questa mattina a Monaco di Baviera addi addominoplastica per una sindrome retto - ...

Advertising

figurinepanini : 73 anni fa nel tragico incidente di Superga ci lasciava il Grande Torino. Una delle formazioni più forti della stor… - ilPostSport : La storia dell'allenatore ungherese che sfuggì alle deportazioni, cambiò per sempre il calcio in Italia e morì con… - ducciosiena : @ApacheRossonero Altri due imbecilli che non sanno un cazzo di calcio!va bene essere tifosi ma alla cecità e malafe… - sportface2016 : #Torino: perfettamente riuscito l'intervento di Wilfried #Singo - Luxgraph : Torino, Singo operato: stagione finita -

Calcio: Torino. Intervento riuscito per Singo Il calciatore inizierà nei prossimi giorni la riabilitazione. TORINO - Wilfried Singo è stato sottoposto questa mattina a Monaco di Baviera ad intervento di addominoplastica per una sindrome retto - adduttoria dolorosa insorta alcuni mesi fa. L'operazione - ... Torino: Singo operato, stagione chiusa in anticipo Il difensore del Torino Wilfried Singo è stato sottoposto ad intervento di addominoplastica per una pubalgia dolorosa insorta alcuni mesi fa. "L'operazione è stata eseguita dalla professoressa Ulrike Muschaweck alla ... Corriere della Sera Calcio: Torino. Intervento riuscito per Singo Il calciatore inizierà nei prossimi giorni la riabilitazione.TORINO (ITALPRESS) - Wilfried Singo è stato sottoposto questa mattina a Monaco ... Calcio: Torino, intervento ok per Singo Torino, 10 mag. – (Adnkronos) – L’esterno del Torino “Wilfried Singo è stato sottoposto questa mattina a Monaco di Baviera ad intervento di addominoplastica per una sindrome retto-adduttoria dolorosa ... Il calciatore inizierà nei prossimi giorni la riabilitazione.- Wilfried Singo è stato sottoposto questa mattina a Monaco di Baviera ad intervento di addominoplastica per una sindrome retto - adduttoria dolorosa insorta alcuni mesi fa. L'operazione - ...Il difensore delWilfried Singo è stato sottoposto ad intervento di addominoplastica per una pubalgia dolorosa insorta alcuni mesi fa. "L'operazione è stata eseguita dalla professoressa Ulrike Muschaweck alla ... A Torino il primo campo da calcio realizzato con pacchetti di patatine riciclati Il calciatore inizierà nei prossimi giorni la riabilitazione.TORINO (ITALPRESS) - Wilfried Singo è stato sottoposto questa mattina a Monaco ...Torino, 10 mag. – (Adnkronos) – L’esterno del Torino “Wilfried Singo è stato sottoposto questa mattina a Monaco di Baviera ad intervento di addominoplastica per una sindrome retto-adduttoria dolorosa ...