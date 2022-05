Bcc di San Marzano, via al bilancio 2021: utile netto a quota 3,7 mln, +6% rispetto al 2020 (Di martedì 10 maggio 2022) L’assemblea dei soci della Bcc San Marzano ha approvato il bilancio d’esercizio 2021. “In considerazione dei rischi di contagio da Covid-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione (DL n. 228/2021) – si legge nella nota diffusa dall’istituto -, l’assise si è svolta a porte chiuse presso il Centro Direzionale della Banca a San Marzano di San Giuseppe, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, con la partecipazione “a distanza” dei soci, che hanno espresso le proprie intenzioni di voto per il tramite del Rappresentante Designato (notaio Maurizio Monti). Tra i punti all’ordine del giorno approvati in assemblea anche la modifica al regolamento assembleare ed elettorale, a seguito delle integrazioni intervenute nello statuto sociale della Banca, che ... Leggi su ildenaro (Di martedì 10 maggio 2022) L’assemblea dei soci della Bcc Sanha approvato ild’esercizio. “In considerazione dei rischi di contagio da Covid-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione (DL n. 228/) – si legge nella nota diffusa dall’istituto -, l’assise si è svolta a porte chiuse presso il Centro Direzionale della Banca a Sandi San Giuseppe, nel pienodelle condizioni di sicurezza, con la partecipazione “a distanza” dei soci, che hanno espresso le proprie intenzioni di voto per il tramite del Rappresentante Designato (notaio Maurizio Monti). Tra i punti all’ordine del giorno approvati in assemblea anche la modifica al regolamento assembleare ed elettorale, a seguito delle integrazioni intervenute nello statuto sociale della Banca, che ...

