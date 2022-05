Barbara D’Urso | confessione choc in diretta | “Anch’io l’ho fatto in passato”

Advertising

arwen0506 : RT @HubertBrowns: @itsmeback_ @arwen0506 La maggioranza è giornali & tv-dipendente: ..'l'hanno detto': 'la zia Mara Venier','la dolce Ba… - HubertBrowns : @itsmeback_ @arwen0506 La maggioranza è giornali & tv-dipendente: ..'l'hanno detto': 'la zia Mara Venier','la do… - piratadeisogni : @thisiskat324 Da Barbara D'Urso ho visto ospite Torquemada, che dopo aver visto che siamo tornati nel medioevo, ha… - infoitcultura : Barbara D'Urso e Federica Panicucci: una nota opinionista vuota il sacco sulle due conduttrici -

Un po' come la stessaalcuni anni fa parlando della famiglia Rodriguez, che non ha mai partecipato ai suoi show, aveva dichiarato ' Faccio ascolti anche senza i fratelli Rodriguez".Nonostante l'uscita dall' Isola dei Famosi , Floriana Secondi è una delle ospiti fisse dia Pomeriggio 5 che ogni settimana non perde occasione per invitarla a commentare le avventure degli altri naufraghi. Leggi anche > Floriana Secondi polemizza con l'Isola dei Famosi: '...