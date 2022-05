10 maggio … (Di martedì 10 maggio 2022) Ricorrenze del 10 maggio La promozione in Serie A della Cremonese è giunta quattro giorni prima del centodecimo anniversario dalla nascita di Leo Trovati, che in Serie A con i grigiorossi disputò dieci gare nel campionato 1929-’30. Esattamente due decenni dopo, il 10 maggio 1932, il mondo accoglieva Michel Leblond, colonna dello Stade Reims che aprì le marcature della prima finale della Coppa Campioni. Nella competizione dalle ‘grandi orecchie’ disputò anche l’ultimo atto del 1959 e in patria vinse (anche) quattro campionati. E oggi compie settant’anni lo spagnolo Francisco Aguilar Fernandez, che con l’Atletico Madrid ha celebrato (anche) la Coppa Intercontinentale 1974. Mezzo secolo invece per Christian Worns. Lui in patria ha conquistato una Coppa di Germania con il Bayer Leverkusen (’93) e la Bundesliga con il Borussia Dortmund (2002). Il 10 ... Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 10 maggio 2022) Ricorrenze del 10La promozione in Serie A della Cremonese è giunta quattro giorni prima del centodecimo anniversario dalla nascita di Leo Trovati, che in Serie A con i grigiorossi disputò dieci gare nel campionato 1929-’30. Esattamente due decenni dopo, il 101932, il mondo accoglieva Michel Leblond, colonna dello Stade Reims che aprì le marcature della prima finale della Coppa Campioni. Nella competizione dalle ‘grandi orecchie’ disputò anche l’ultimo atto del 1959 e in patria vinse (anche) quattro campionati. E oggi compie settant’anni lo spagnolo Francisco Aguilar Fernandez, che con l’Atletico Madrid ha celebrato (anche) la Coppa Intercontinentale 1974. Mezzo secolo invece per Christian Worns. Lui in patria ha conquistato una Coppa di Germania con il Bayer Leverkusen (’93) e la Bundesliga con il Borussia Dortmund (2002). Il 10 ...

Advertising

AmiciUfficiale : Ultima settimana in casetta prima delle Finale di domenica 15 maggio e per Alex e Luigi è tempo di chiarimenti… - Quirinale : il Presidente #Mattarella ha deposto una corona in via Caetani sotto la lapide che ricorda il luogo del ritrovament… - Raiofficialnews : “È stato un viaggio intenso e sono veramente orgogliosa di essere qui a scoprire canzoni nuove e portare un messagg… - gaiaitaliacomlo : A Teatri di Vita, l’11 e 12 maggio lo spettatore partecipante negli spettacoli di “resiDANZE di primavera”- - fabiofabbretti : Concorrenza in crescita o no, Canale 5 si conferma forte per gran parte della giornata, con #Mattino5 attorno al 19… -