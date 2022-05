10 Maggio 1987, primo scudetto al Napoli. Il sogno negato ad una intera generazione (Di martedì 10 maggio 2022) Il 10 Maggio 1987 il Napoli di Maradona vinceva il primo scudetto al Napoli, data indimenticabile. Un simbolo unico, perché prima di allora il popolo napoletano non aveva mai vinto il campionato. Grazie al giocatore più forte della storia ed a tutta la squadra, il Napoli riuscì a cucire il tricolore sulla maglia azzurra, scatenando la gioia e la passione dei tifosi napoletani che tutte le domenica affollavano l’allora stadio San Paolo. Da quel giorno sono trascorsi 35 anni, 32 dall’ultimo tricolore, e lo stadio non si chiama più nemmeno San Paolo, ma bensì è dedicato a Diego Armando Maradona, l’eroe che ha portato in azzurro due scudetti ed una Coppa Uefa. Ma il ricordo sta diventando sbiadito e ci sono generazioni, come quella di chi scrive, che non ha mai visto ... Leggi su napolipiu (Di martedì 10 maggio 2022) Il 10ildi Maradona vinceva ilal, data indimenticabile. Un simbolo unico, perché prima di allora il popolo napoletano non aveva mai vinto il campionato. Grazie al giocatore più forte della storia ed a tutta la squadra, ilriuscì a cucire il tricolore sulla maglia azzurra, scatenando la gioia e la passione dei tifosi napoletani che tutte le domenica affollavano l’allora stadio San Paolo. Da quel giorno sono trascorsi 35 anni, 32 dall’ultimo tricolore, e lo stadio non si chiama più nemmeno San Paolo, ma bensì è dedicato a Diego Armando Maradona, l’eroe che ha portato in azzurro due scudetti ed una Coppa Uefa. Ma il ricordo sta diventando sbiadito e ci sono generazioni, come quella di chi scrive, che non ha mai visto ...

Advertising

giusepp80039000 : RT @Katycip1: 10 Maggio 1987 - io c'ero, lì, penultima fila dei distinti, quasi a toccare il cielo azzurro. GRAZIE D10S per avermi fatto vi… - DomeBonaventura : Non ho idea di quel #10maggio. Posso averne un sentore, vagamente immaginarlo. Ripropongo un pezzo di 2 anni fa, e… - _SiGonfiaLaRete : ??10 maggio 1987, accade oggi - Diego31883 : ACCADDE OGGI - 10 maggio 1987 ???? ?? Eravamo cafoni, eravamo vessati, ma eravamo estremamente felici... Non eravamo… - dr_liveislife : RT @GuglielmoGrella: La storia ha voluto una data 10 maggio 1987 #ForzaNapoliSempre ?? -