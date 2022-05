Varsavia | vernice contro l' ambasciatore russo | video

Leggi su panorama

(Di lunedì 9 maggio 2022) Nel giorno della festa del Giorno della Vittoria russail nazismo oltre all'immensa parata sulla Piazza Rossa in altre parti del mondo i diplomatici di Mosca hanno cercato di festeggiare con alcune manifestazioni. Non sono però mancate le forme di protesta.Aad esempio l'è stato colpito con dellarossa mentre si recava al cimitero per onorare i caduti della seconda guerra mondiale.