“Un grave problema, un’emorragia”: Simone Cristicchi, la tragedia dietro il grande successo (Di lunedì 9 maggio 2022) Simone Cristicchi ed il dramma che si nasconde nella sua vita. Ne ha parlato nel corso di una recente intervista Le ultime edizioni del ‘Festival di Sanremo‘ hanno avuto protagonisti molto particolari, ma soprattutto vincitori che hanno anche rotto un po’ gli schemi rispetto a quelli che sono i vincitori delle passate edizioni. La vittoria dei Maneskin, ad esempio, ha fatto letteralmente storia. Mai si era visto un pezzo come ‘Zitti e buoni’ conquistare la vittoria sul palco dell’Ariston. A testimonianza di quanto i tempi stiano cambiando ed anche i protagonisti del panorama musicale italiano si stiano differenziando sempre di più rispetto a quelli degli scorsi anni. Simone Cristicchi (web source)Anche quest’anno con Mahmood e Blanco e la loro ‘Brividi‘ si è capito il valore che sta assumendo il ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 9 maggio 2022)ed il dramma che si nasconde nella sua vita. Ne ha parlato nel corso di una recente intervista Le ultime edizioni del ‘Festival di Sanremo‘ hanno avuto protagonisti molto particolari, ma soprattutto vincitori che hanno anche rotto un po’ gli schemi rispetto a quelli che sono i vincitori delle passate edizioni. La vittoria dei Maneskin, ad esempio, ha fatto letteralmente storia. Mai si era visto un pezzo come ‘Zitti e buoni’ conquistare la vittoria sul palco dell’Ariston. A testimonianza di quanto i tempi stiano cambiando ed anche i protagonisti del panorama musicale italiano si stiano differenziando sempre di più rispetto a quelli degli scorsi anni.(web source)Anche quest’anno con Mahmood e Blanco e la loro ‘Brividi‘ si è capito il valore che sta assumendo il ...

Advertising

Leftmad : @Mariano29315887 @sereelle @sani_rossana @milaunicoamore Secondo me c'è un grave, grave, grave problema che affligg… - salvatorejesien : non è un insulto è un parere personale — ma mi spieghi che vuol dire “essere sprecati da gay”? che “parere personal… - GioITA2 : RT @FrancoBassanini: Non sapevo spiegarmi perché un fatto rilevante (e grave) come il dissenso Zelensky-Stoltenberg non trovasse spazio sul… - virginiasacchi : @fratotolo2 Ha letto i sondaggi. E non sarebbe neanche grave questo...il problema è che #Letta ed i piddini sono ta… - blame_theartist : RT @BokuAkacan0n: @anikeatable Appena letto un articolo che 530 professori dell’università di Padova si appellano alla rettrice per toglier… -