Ultime Notizie Roma del 09-05-2022 ore 09 | 10

(Di lunedì 9 maggio 2022)dailynews radiogiornale lunedì 9 maggio Buongiorno da Francesco Vitale inizierà tra poche ore Mosca la parata per il giorno della Vittoria ricordo della fine della Seconda Guerra Mondiale atteso il discorso del presidente Putin che ieri non messaggio inviato ai leader delle auto programmate le pubbliche di donne se lui ha detto di combattere contro la fece nazista e come nel 1945 vinceremo la Russia dimenticato tutto ciò che era importante per i vincitori della Seconda Guerra Mondiale ribattuto il presidente ucraino di teschi Di Maio qualsiasi cosa dire a Putin dobbiamo rispondere Uniti con fermezza con un’escalation diplomatica oggi e anche la festa dell’Europa Gentiloni veniamo ce l’ha stretta e chiede ai 7 che i russi si ritirino da tutta l’Ucraina e i liberi affermano che Putin non deve vincere perché ha violato l’ordine internazionale basato sulle regole in ...