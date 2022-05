Ucraina – Vivere a Kherson, occupata dai russi: “È come in una grande prigione, fuggire è impossibile. Manca tutto e si muore di fame” (Di lunedì 9 maggio 2022) Le forze ucraine annunciano la riconquista di alcuni territori attorno a Kherson, nell’Ucraina meridionale, e promettono la liberazione dell’intera regione. Da Mosca assicurano: “Siamo qui per restare”, per citare le parole del senatore russo Andrey Turchak. In mezzo ci sono le vite degli abitanti della regione di Kherson, che prima dell’occupazione russa contava un milione di abitanti. “Viviamo come in una grande prigione”, racconta Tatjana. Ha 40 anni e vive nel centro del capoluogo. Qui per settimane non sono arrivati rifornimenti di farmaci e prodotti alimentari. Anche oggi non ci sono collegamenti con il resto dell’Ucraina, ma nel frattempo sugli scaffali sono comparsi prodotti importati dalla Crimea. Per due mesi la città di Kherson è andata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Le forze ucraine annunciano la riconquista di alcuni territori attorno a, nell’meridionale, e promettono la liberazione dell’intera regione. Da Mosca assicurano: “Siamo qui per restare”, per citare le parole del senatore russo Andrey Turchak. In mezzo ci sono le vite degli abitanti della regione di, che prima dell’occupazione russa contava un milione di abitanti. “Viviamoin una”, racconta Tatjana. Ha 40 anni e vive nel centro del capoluogo. Qui per settimane non sono arrivati rifornimenti di farmaci e prodotti alimentari. Anche oggi non ci sono collegamenti con il resto dell’, ma nel frattempo sugli scaffali sono comparsi prodotti importati dalla Crimea. Per due mesi la città diè andata ...

