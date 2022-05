Uccide moglie e figlia 16enne, il papà killer: 'Non doveva succedere'. Ha usato un martello e un trapano (Di lunedì 9 maggio 2022) 'Non mi capacito di come sia potuta accadere una cosa del genere, non doveva succedere'. Sono state queste le prime, poche parole di Alessandro Maya , il 57enne arrestato per aver ucciso a martellate, ... Leggi su leggo (Di lunedì 9 maggio 2022) 'Non mi capacito di come sia potuta accadere una cosa del genere, non'. Sono state queste le prime, poche parole di Alessandro Maya , il 57enne arrestato per aver ucciso a martellate, ...

Advertising

leggoit : Uccide moglie e figlia, il papà killer: «Non doveva succedere». Ha usato un martello e un trapano - infoitinterno : Uccide a martellate moglie e figlia, Alessandro Maja: “Non mi capacito, non doveva succedere” - L'Unione… - UnioneSarda : Uccide a martellate moglie e figlia, Alessandro Maja: “Non mi capacito, non doveva succedere” #Samarate - pal0mbs : RT @anna_salvaje: Uno uccide a martellate la moglie, la figlia di 16 anni, riduce in fin di vita il figlio di 23 anni e su Repubblica gli f… - trinita80 : RT @Misurelli77: Stroncato da un malore in casa, la moglie e il figlio disabili muoiono di fame e sete Una società malata basata sull'egoi… -