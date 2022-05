Si scontrano auto e monopattino | morto un 24enne

Advertising

infoitinterno : Tragedia a Roma: si scontrano auto e monopattino, morto giovane militare ciociaro - Etrurianews : La vittima un ufficiale dell'esercito originario della provincia di Frosinone ROMA - Ancora un incidente mortale a… - bizcommunityit : Incidente a Tor di Quinto: si scontrano auto e monopattino, morto 24enne - infoitinterno : Incidente a Tor di Quinto: si scontrano auto e monopattino, morto 24enne - infoitinterno : Si scontrano tre auto, muore un uomo di 72 anni -

RomaToday

Tragedia nella capitale. Incidente mortale a Roma nord dove si sono scontrati un'ed un monopattino. A perdere la vita M. T., soldato dell'esercito italiano di 24 anni originario della provincia di Frosinone. Il sinistro domenica sera su viale di Tor di Quinto. L'intervento ...Fatale l'impatto per il giovane che stava conducendo il mezzo elettrico, deceduto a cause delle gravi ferite riportate nell'impatto con l'. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti ... Incidente a Tor di Quinto: si scontrano auto e monopattino, morto 24enne Scontro tra auto e monopattino: la dinamica. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente di domenica sera costato la vita ad un ragazzo di 24 anni Fatale l'impatto per il giovane che si ...(Adnkronos) – Un 24enne è morto ieri sera in un incidente con un’auto in viale di Tor di Quinto, all’altezza del civico 119, a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale del II ...