Pagamenti Inps maggio 2022: tutte le date per RdC, bonus, Assegno Unico (Di lunedì 9 maggio 2022) Lasciato alle spalle lo stato di emergenza per il virus COVID-19 il pagamento delle pensioni a partire da aprile ha ripreso a seguire il calendario ordinario diffuso dall'Inps a dicembre scorso. Tra i Pagamenti Inps di maggio 2022, oltre alle pensioni, si segnalano i quelli di Reddito e Pensione di Cittadinanza, con gli importanti chiarimenti forniti dall'Istituto in merito all'integrazione riconosciuta a titolo di Assegno Unico Universale. Proprio quest'ultimo, stando agli ultimi dati diffusi dall'Istituto, è stato sinora richiesto per 7,5 milioni di figli, i cui genitori (o gli altri soggetti aventi diritto) riceveranno direttamente dall'Inps, nel mese corrente, un sussidio calcolato in base all'ISEE, con una serie di maggiorazioni ...

