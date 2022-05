“Moschettieri del re” | un’altra prova dell’incredibile versatilità di Pierfrancesco Favino

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 maggio 2022) Per chi si sia perso “del re – penultima missione” il film che Giovanni Veronesi ha tratto con molta libertà dalla seconda opera di Alexandre Dumas, può ora rivenirlo in streaming su Netflix. La regina di Francia Anna (Margherita Buy) madre del quindicenne Luigi XIV (Marco Todisco) riconvoca dopo vent’anni i quattroche ora sono in disarmo: D’Artagnan () fa il porcaro ed è molto rallentato di lingua e comprendonio, Athos (Rocco Papaleo) è preda della musica e dal sesso etereo, Porthos (Valerio Mastandrea) è vittima di un Laudano di sua invenzione, mentre Aramis (Sergio Rubini) il più colto di tutti i, ha incontrato Dio. Il cardinale Giulio Mazzarino (Alessandro Haber) trama contro le regalità perseguitando gli Ugonotti. I nostri quattro eroi – ...