L'uomo che abita in cima a un ciliegio 'Docce gelide, ma qui sono rinato' (Di lunedì 9 maggio 2022) di Viviana Ponchia Gabriele Ghio ha 41 anni e da quattro vive su un albero. Come Cosimo Piovasco di Rondò, che dopo aver litigato con i genitori per un piatto di lumache salì su un frassino del ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) di Viviana Ponchia Gabriele Ghio ha 41 anni e da quattro vive su un albero. Come Cosimo Piovasco di Rondò, che dopo aver litigato con i genitori per un piatto di lumache salì su un frassino del ...

Advertising

albertoangela : Siamo forse anche noi Sapiens, come i Neanderthal, una specie di passaggio su questo pianeta? È questa la nuova dom… - UlisseRai1 : Dalla nostra indagine al Circeo è emerso che la grotta Guattàri probabilmente non è stata abitata dal Neanderthal,… - RaiUno : Se facciamo un salto indietro di 200 mila anni incontriamo un uomo che ci assomiglia un po’, scomparso circa 40 mil… - MMirella28 : Lasola cosa che possa salvare ll uomo è l amore, e se molti hanno finito per trasformarlo in banalità, questa asse… - NathanAdler13 : RT @Frances83659171: 'Dobbiamo attraversare - e Dio prima di noi, per venire fino a noi, perché egli viene per primo - lo spessore infinito… -