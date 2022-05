Lecce, incidente sul lavoro: operaio 61enne in gravi condizioni Ricoverato in codice rosso (Di lunedì 9 maggio 2022) Cade da un trave e batte la testa. Così un operaio 61enne è rimasto gravemente ferito dopo un volo da una tramezzo mentre si trovava al lavoro. L’episodio, l’ennesimo di una lunga serie, è avvenuto questa mattina intorno alle 7:00 all’interno del parco commerciale Deghi sulla Lecce-San Cesario. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo in codice rosso presso l’Ospedale “Vito Fazzi” a causa di un ematoma per trauma cranico commotivo che ha reso necessario il ricovero nel Reparto di Neurochirurgia. Sul luogo dell’incidente si sono successivamente recati i carabinieri ed anche gli ispettori dello Spesal, a cui spetta il compito di verificare se siano state rispettate tutte le norme previste in materia di sicurezza sui luoghi di ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 9 maggio 2022) Cade da un trave e batte la testa. Così unè rimasto gravemente ferito dopo un volo da una tramezzo mentre si trovava al. L’episodio, l’ennesimo di una lunga serie, è avvenuto questa mattina intorno alle 7:00 all’interno del parco commerciale Deghi sulla-San Cesario. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo inpresso l’Ospedale “Vito Fazzi” a causa di un ematoma per trauma cranico commotivo che ha reso necessario il ricovero nel Reparto di Neurochirurgia. Sul luogo dell’si sono successivamente recati i carabinieri ed anche gli ispettori dello Spesal, a cui spetta il compito di verificare se siano state rispettate tutte le norme previste in materia di sicurezza sui luoghi di ...

