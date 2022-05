Ispezioni a tappeto sui minimarket a Roma Pioggia di multe a gestori e consumatori

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 maggio 2022) Con l'estatena in vista e le tiepide serate che la Capitale già inizia ad offrire, si moltiplicano i controlli della polizia locale diCapitale per il rispetto dell'ordinanza del sindaco contro la mala-movida. Solo in questo fine settimana i vigili urbani hanno eseguito circa 800 verifiche in locali pubblici ed esercizi commerciali, con particolare attenzione aie al rispetto dei divieti di vendita degli alcolici e degli orari di chiusura. Più di 15 persone sono state sanzionate proprio per consumo irregolare di alcolici in strada e 11sono stati perseguiti perché trovati aperti oltre l'orario consentito. La chiusura anticipata alle 22 dei negozi di prossimità evita di fatto assembramenti e schiamazzi e l'acquisto a costi molto bassi di alcolici. Ciò di conseguenza sfavorisce il crearsi ...