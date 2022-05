Guerra in Ucraina, Paolo Liguori: "L'Europa deve imporre una trattativa per la pace" (Di lunedì 9 maggio 2022) Il direttore editoriale di Tgcom24 a 'Mattino Cinque News': 'Si può trattare mentre si combatte, ma si deve smettere di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 9 maggio 2022) Il direttore editoriale di Tgcom24 a 'Mattino Cinque News': 'Si può trattare mentre si combatte, ma sismettere di ...

AnnalisaChirico : Ma se Zelensky apre a una pace negoziata con la cessione della Crimea, perché il segretario generale Nato sbarra la… - ale_dibattista : In Ucraina c'è una guerra per procura voluta anche dagli USA. Che piaccia o meno a Letta questa è la realtà - matteosalvinimi : Altre #armi all’#Ucraina? No, porterebbero altri morti, altra guerra, altra fame. Si torni al dialogo, si lavori per la Pace. - Patron_Pablo_ : “Quella che stiamo vivendo non è davvero una guerra tra Nato e Russia. No. È una guerra di classe dei neoliberisti… - RenzoCianchetti : RT @strange_days_82: Orsini : Il governo Draghi danneggia sia l'Ucraina che l'Italia. #NonelArena #Orsini #Giletti #Biden #Zelensky #Putin… -