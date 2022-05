Green Pass: UE estende validità fino a giugno 2023 per viaggiare in Europa (Di lunedì 9 maggio 2022) La durata del Green Pass è stata estesa dal Parlamento europeo fino a giugno 2023. Anche se non ci sono più restrizioni ai viaggi nella Ue in base al Paese di provenienza e che in Italia il Green Pass non serve più dal 1° maggio 2022 (resta solo in ospedali e RSA), è anche vero che per recarsi all’estero le regole cambiano: serve ancora il Digital Green Certificate. La durata del Green Pass nella UE ha regole simili a quelle italiane ma non identiche: non ha scadenza dopo la terza o quarta dose, dura 9 mesi per chi ha fatto solo due dosi di vaccino, 6 mesi dal contagio e guarigione dal Covid e 72/24 ore dopo un test molecolare o rapido. Per quanto riguarda invece l’estensione del Green ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 9 maggio 2022) La durata delè stata estesa dal Parlamento europeo. Anche se non ci sono più restrizioni ai viaggi nella Ue in base al Paese di provenienza e che in Italia ilnon serve più dal 1° maggio 2022 (resta solo in ospedali e RSA), è anche vero che per recarsi all’estero le regole cambiano: serve ancora il DigitalCertificate. La durata delnella UE ha regole simili a quelle italiane ma non identiche: non ha scadenza dopo la terza o quarta dose, dura 9 mesi per chi ha fatto solo due dosi di vaccino, 6 mesi dal contagio e guarigione dal Covid e 72/24 ore dopo un test molecolare o rapido. Per quanto riguarda invece l’estensione del...

