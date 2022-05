(Di lunedì 9 maggio 2022)è tornato sui social con unal tempo stesso dolce eda. Ebbene si, perché laVittoria si è innamorata. Nelle ultime oreha pubblicato unsul suo seguitissimo profilo Instagram, dove si vedono protagonisti la secondogenita diFerragnez, Vittoria, e l’amico della coppia e youtuber Luis Sal. Nelpapàha scritto nella didascalia “La prima crush non si scorda mai“.ha ripreso le reazioni dellain compagnia dello youtuber, ilmontato in un filmato esilarante, tant’è che lo stesso rapper ha ripostato iltra le storie prendendosi in giro da solo: “Si lo ...

Advertising

alitzsjachan : ti capiamo piccola vitto - SereSartini : @Fedez Ha gusti buoni la piccola... - _walkofshame_ : MA LA DOLCEZZA DELLA PICCOLA VITTORIA ?? - nannirossibg : @Fedez @AmicidiTOG Non mi piace granché la tua musica ma apprezzo l’iniziativa. È importante restituire una parte,… - ma_no_perche_si : @MJannnne Complice del fatto di non aver vissuto uno dei dramma che ha segnato il 2021. Complice di Fedez o delle p… -

Periodico Italiano

... ha dichiarato la piùdelle tre Ferragni's sisters. Chiara Ferragni e Valentina alla ... Chiara Ferragni e, la prima volta insieme al Met Gala X Tra le due, però, pare non esserci mai stata ...Hanno fatto unapasseggiata in giardino. Poi siamo arrivati a casa. Hanno festeggiato il compleanno intimamente mangiando moltissimo. Ho trovatoin gran forma, mi è sembrato arzillo e ... Fedez, la piccola di casa si è presa una cotta: non immaginereste mai di chi – video tutto da ridere La piccola Vittoria, secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni, a quanto pare è molto precoce: ecco cosa fa quando vede Luis Sal. “La prima crush non si scorda mai” così scrive papà Fedez nel messaggio ...Poi la rivelazione sul cachet. La secondogenita di Chiara Ferragni ride e si emoziona quando vede Luis Sal. «La prima crush non si scorda mai», scrive papà Fedez pubblicando un video della figlia Vitt ...