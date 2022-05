Eurovision 2022 | Kalush Orchestra | la band ucraina che fa commuovere

(Di lunedì 9 maggio 2022) Martedì 10 maggio parte a Torino l’edizionedell’Song Contest, e tra i favoriti alla vittoria ci sono sicuramente loro, i, direttamente dall’, con l’emozionante Stefania. In questo periodo così doloroso il gruppo racconta la propria terra, tra hip-hop e folk. Saranno loro ad aggiudicarsi la vittoria sabato 14 maggio?, lache emoziona all’Laè pronta a conquistare l’Song Contestcon il brano Stefania, che fagià il pubblico e la critica. “Mamma Stefania, i campi sono in fiori ma il cielo sta diventando grigio, ...

L'inaugurazione Mahmood e Blanco durante la cerimonia di apertura dialla Reggia di Venaria Cerimonia d'inaugurazione alla Reggia con la sfilata dei cantanti, dove sobrio è vietato. Laura Pausini, ospite de La Matemática del Espejo su RTVE Play, ha svelato una clausola che farebbe parte del suo contratto dell'Song Contest, raccontando cosa non possono fare i conduttori. Laura Pausini svela il "veto" che devono rispettare i conduttori L'Italia è già pronta per partire con l'... Classe 1993, Marius Bear è l'artista che rappresenta la Svizzera all'Eurovision Song Contest 2022 in programma a Torino a partire da martedì 10 maggio e fino a sabato 14 maggio.