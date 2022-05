Elon Musk e le minacce del fedelissimo di Putin | «Se morirò in circostanze misteriose»

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il tweet dopo che il capo di Rosneft Rogozin lo aveva accusato per le forniture di wi fi agli ucraini: «Ti riterremo responsabile come un adulto anche se continui a giocare a fare lo stupido»

Leggi anche >risponde alle minacce russe: 'Se muoio in circostanze misteriose è stato bello conoscervi' 'La modalità Companion ti permette di collegare questo dispositivo ad un account ...Botta e risposta tra Dimitry Rogozin, il capo della Roscosmos (l'agenzia spaziale russa) ed il CEO di Tesla e SpaceX. Questa volta i toni si sono fatti ancora più accesi, ma a stemperarli ci ha pensato il miliardario sudafricano che tramite Twitter ha risposto in maniera sarcastica. Rogozin, nello ...