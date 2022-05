Elisabetta Franchi, la sorella Catia dalla sua parte dopo le polemiche (Di lunedì 9 maggio 2022) “Assumo solo donne anta” – ha recentemente affermato la stilista Elisabetta Franchi, dando il via ad un’infinita scia di polemiche, che a qualche giorno di distanza non si sono ancora stemperate. Tantissime le critiche sui social, anche da parte di personaggi del mondo dello spettacolo. Ora è sua sorella Catia ad intervenire, prendendo le sue difese e parlando di un fraintendimento. Elisabetta Franchi, le parole di sua sorella Catia In una società che a fatica ha conquistato il diritto ad una maternità tutelata (e che ancora tanto deve fare, su questo fronte), le affermazioni di Elisabetta Franchi non potevano che suscitare pesantissime critiche. Nella sua intervista volta a riflettere ... Leggi su dilei (Di lunedì 9 maggio 2022) “Assumo solo donne anta” – ha recentemente affermato la stilista, dando il via ad un’infinita scia di, che a qualche giorno di distanza non si sono ancora stemperate. Tantissime le critiche sui social, anche dadi personaggi del mondo dello spettacolo. Ora è suaad intervenire, prendendo le sue difese e parlando di un fraintendimento., le parole di suaIn una società che a fatica ha conquistato il diritto ad una maternità tutelata (e che ancora tanto deve fare, su questo fronte), le affermazioni dinon potevano che suscitare pesantissime critiche. Nella sua intervista volta a riflettere ...

stanzaselvaggia : Nessun grande giornale ha commentato l’intervista a Elisabetta Franchi in questi giorni. Si aspetta che qualcuno ne… - TNannicini : Le parole di Elisabetta Franchi non sono solo vergognose, sono illegali. Quello che fa è vietato dall’art 27 del co… - StefanoFeltri : Sessismo, moda, famiglia e affari in Russia: la caduta dell’intoccabile #elisabettafranchi il pezzo definitivo è… - Andrea93400271 : RT @il_Portavoce_: Elisabetta Franchi nella bufera: “assumo donne libere da impegni famigliari e reperibili h24”. l ministro Bonetti, prese… - HobiChuuya : RT @Tremenoventi: Arcangelo Gabriele: “ho due notizie, una buona ed una cattiva” Maria: “dimmi prima la cattiva” Arcangelo Gabriele: “non p… -