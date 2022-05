Due bimbi e un cane vengono schiacciati da un pesante cancello di ferro | il

Advertising

Avvenire_Nei : #Ucraina 'I bimbi sani in Europa, i disabili gravi restano a Kiev' - Pierpaolostan : RT @cmqfranci: molto debole per questi due bimbi - Rosa12345171 : @smarginature Hai ragione ho avuto due bimbi a distanza di 10 anni. Uno al sud e l'ultimo al nord. Ti dico che al n… - beliebe63726511 : RT @emifriends: hanno iniziato questo percorso il 19 settembre insieme e insieme sono arrivati fino alla fine, voglio cosi bene a questi du… - nocoldizbot : Vaffanculo tutti i bimbi fino ai due anni, che sfasciano vetrine e lanciano poliziotti -

Corriere Roma

Le immagini mostrano dei bambini di pochi anni che giocano con il cancello di casa. Questo, evidentemente fissato male al muro, si sgancia e cade rovinosamente sui piccoli. Alla fine nessuno si è ...Teneva desto l'uditorio perore con argomenti come le rinnovabili. Impressionante". Distruggeva ... Non è il caso dei miei. La triste realtà è che si tratta di una battaglia persa contro ... Scuola, 40 bambini di due classi «sfrattati» in una aula divisa da una tenda Le immagini mostrano dei bambini di pochi anni che giocano con il cancello di casa. Questo, evidentemente fissato male al muro, si sgancia e cade rovinosamente sui piccoli. Alla fine nessuno si è ...La festa del minirugby ternano che ritrova il Torneo SantOvalentino dopo lo stop dello scorso anno per il Covid. Due campi pieni, nove squadre da Umbria, Lazio e Abruzzo per 350 bambini e ...