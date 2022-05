“Che fai? Piangi?”: forte commozione per Giancarlo Commare, la reazione è inaspettata (Di lunedì 9 maggio 2022) L’attore Giancarlo Commare è tornato sui social per raccontare di un momento molto emozionante per lui: messaggio di grande affetto L’attore Giancarlo Commare (screenshot RaiPlay)Il nome di Giancarlo Commare sta conquistando tutti soprattutto dopo la sua ultima prova come attore. In passato ha fatto innamorare il pubblico di Rai 1 nei panni di Rocco Amato nella soap opera de Il Paradiso delle Signore. Adesso è tornato di nuovo ad emozionare il pubblico italiano grazie al ruolo di Manuel Bortuzzo nel docu-film Rinascere andato in onda in queste ore in prima serata sul primo canale della rete televisiva di Viale Mazzini. L’attore è stato ripagato con tanto affetto soprattutto sui social ma una reazione lo ha colpito in particolare. Si tratta di sua madre che ha guardato ... Leggi su specialmag (Di lunedì 9 maggio 2022) L’attoreè tornato sui social per raccontare di un momento molto emozionante per lui: messaggio di grande affetto L’attore(screenshot RaiPlay)Il nome dista conquistando tutti soprattutto dopo la sua ultima prova come attore. In passato ha fatto innamorare il pubblico di Rai 1 nei panni di Rocco Amato nella soap opera de Il Paradiso delle Signore. Adesso è tornato di nuovo ad emozionare il pubblico italiano grazie al ruolo di Manuel Bortuzzo nel docu-film Rinascere andato in onda in queste ore in prima serata sul primo canale della rete televisiva di Viale Mazzini. L’attore è stato ripagato con tanto affetto soprattutto sui social ma unalo ha colpito in particolare. Si tratta di sua madre che ha guardato ...

