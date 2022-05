Bonus 200€, andrà anche a chi è in cassa integrazione? (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Bonus 200 euro del Governo Draghi è una misura anti-inflazione per i lavoratori. Spetta anche a chi sta in cassa integrazione? E’ molto atteso il Bonus da 200 euro che il Governo Draghi ha previsto per il mese di luglio. anche se la somma è una tantum, ovvero accreditata una volta sola, è un L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 9 maggio 2022) Il200 euro del Governo Draghi è una misura anti-inflazione per i lavoratori. Spettaa chi sta in? E’ molto atteso ilda 200 euro che il Governo Draghi ha previsto per il mese di luglio.se la somma è una tantum, ovvero accreditata una volta sola, è un L'articolo proviene da Consumatore.com.

Bonus Irpef 2022 in busta paga, a chi spetta e come richiederlo - LiberoReporter verificare se il dipendente è compreso nella soglia reddituale di applicabilità del nuovo bonus. Tutto ciò fermo restando il limite massimo di 1.200 euro annui, che non è superabile. Economia Dl Aiuti in Parlamento Continua il dibattito sulle coperture, legato particolarmente all'estensione del bonus da 200 euro anche ai titolari del reddito di cittadinanza. Sul tema interviene la Cisl con il segretario.