ATP Roma 2022, Giulio Zeppieri si arrende alla forza di Karen Khachanov nel primo turno (Di lunedì 9 maggio 2022) Niente da fare per Giulio Zeppieri. L’azzurro (n.227 del mondo) cede al primo turno contro il russo Karen Khachanov (n.24 del ranking) nel match valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2022. Il 20enne nativo di Roma si è dovuto arrendere alla maggior potenza del russo che si è imposto in 1 ora e 29 minuti sul punteggio di 6-3 6-4. Khachanov dunque, archiviata la pratica, affronterà il vincente del confronto tra l’argentino Federico Delbonis e lo spagnolo Pablo Carreno-Busta. primo SET – Dopo una iniziale fase di studio, Khachanov con la sua potenza si fa largo, mettendo in difficoltà Zeppieri. Grande ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Niente da fare per. L’azzurro (n.227 del mondo) cede alcontro il russo(n.24 del ranking) nel match valido per ildegli Internazionali d’Italia. Il 20enne nativo disi è dovutoremaggior potenza del russo che si è imposto in 1 ora e 29 minuti sul punteggio di 6-3 6-4.dunque, archiviata la pratica, affronterà il vincente del confronto tra l’argentino Federico Delbonis e lo spagnolo Pablo Carreno-Busta.SET – Dopo una iniziale fase di studio,con la sua potenza si fa largo, mettendo in difficoltà. Grande ...

