2023, mai più password da ricordare: basterà un dito (Di lunedì 9 maggio 2022) I big dell'informatica assieme per sviluppare una piattaforma unica di immissione password che legge le impronte delle dita e il volto al posto delle classiche password Leggi su ilgiornale (Di lunedì 9 maggio 2022) I big dell'informatica assieme per sviluppare una piattaforma unica di immissioneche legge le impronte delle dita e il volto al posto delle classiche

Advertising

Theonewhere2 : Cosa non vedremo mai nella stagione 2022/2023 della Juventus Pogba - Dybala Vlahovic - Dybala Vado a piangere - marisameli2 : @repubblica Come mai allora l’Europa continua ad insistere con il GP fino al 2023? Dovete seguire gli ordini degli… - bennyxx9 : Scoperto che a novembre esce Black Panther 2 io pensavo se ne parlasse nel 2023 questa ennesima sciagure si abbatte… - Francym97 : RT @TCDSTV: ??È UFFICIALE?? La stagione 3 di NON HO MAI arriva questa estate! La stagione 4 sarà l’ultima e arriverà nel 2023. #nonhomai htt… - DanieleMora8 : @Aldosavar Minchia. Io e migliaia di altri per avere un lavoro e mantenerselo abbiamo studiato moltissimo. E non se… -