Ultime Notizie – Precipita dal Picco di Roda, morto escursionista (Di domenica 8 maggio 2022) Attorno alle 14 di oggi, il 118 ha risposto alla telefonata di un escursionista, che diceva di essere caduto dal Picco di Roda, di essersi fatto male e che stava scivolando. L’uomo non aveva però più risposto alle chiamate della Centrale, che cercava di localizzarlo. Fornite le coordinate della cima, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha avviato il sorvolo, individuando purtroppo il corpo senza vita dell’escursionista sotto un salto di roccia, un centinaio di metri più basso del sentiero di cresta. Sbarcato con un verricello di 60 metri, il tecnico di elisoccorso ha attrezzato una corda fissa, in attesa dell’arrivo di due soccorritori di Pieve di Cadore, imbarcati dall’eliambulanza in supporto alle operazioni. Ricomposta e imbarellata, la salma è stata assicurata sulla neve in un punto più agevole per le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 8 maggio 2022) Attorno alle 14 di oggi, il 118 ha risposto alla telefonata di un, che diceva di essere caduto daldi, di essersi fatto male e che stava scivolando. L’uomo non aveva però più risposto alle chiamate della Centrale, che cercava di localizzarlo. Fornite le coordinate della cima, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha avviato il sorvolo, individuando purtroppo il corpo senza vita dell’sotto un salto di roccia, un centinaio di metri più basso del sentiero di cresta. Sbarcato con un verricello di 60 metri, il tecnico di elisoccorso ha attrezzato una corda fissa, in attesa dell’arrivo di due soccorritori di Pieve di Cadore, imbarcati dall’eliambulanza in supporto alle operazioni. Ricomposta e imbarellata, la salma è stata assicurata sulla neve in un punto più agevole per le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I 30.804 positivi e 72 vittime nelle ultime 24 ore. Sono 356 i pazienti ricoverati in terapia intensiva,… - fanpage : ULTIM'ORA Papa Francesco: 'Sono pronto ad incontrare Putin a Mosca' - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - junews24com : Girelli esulta sui social: «Siamo nella storia, ragazze» - FOTO - - umbriajournal_ : Risultato tennistico per il Bastia contro l'AssisiSubasio per 6-0 -