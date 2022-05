Ue, ancora una fumata nera sul petrolio: slittano le sanzioni contro la Russia (Di domenica 8 maggio 2022) Un’altra fumata nera per l’embargo sul petrolio russo dal Coreper, il Consiglio dei Rappresentanti Permanenti dell’Ue. Secondo fonti interne, sarebbero stati fatti progressi importanti sulla maggioranza delle misure, ma ancora ci sarebbero dubbi su come garantire gli approvvigionamenti e su come attuare la riconversione strutturale degli impianti. Per l’embargo al petrolio di Mosca, dunque, si dovrà ancora attendere. Già oggi era filtrata l’ipotesi che l’Unione potesse aspettare la parata del 9 maggio a Mosca per introdurre nuove sanzioni. Gli Stati membri hanno già raggiunto un accordo di massima sull’embargo al petrolio di Mosca, ma il nodo che rimane da risolvere è che alcuni Paesi hanno dichiarato che non riuscirebbero a dire addio al greggio ... Leggi su open.online (Di domenica 8 maggio 2022) Un’altraper l’embargo sulrusso dal Coreper, il Consiglio dei Rappresentanti Permanenti dell’Ue. Secondo fonti interne, sarebbero stati fatti progressi importanti sulla maggioranza delle misure, maci sarebbero dubbi su come garantire gli approvvigionamenti e su come attuare la riconversione strutturale degli impianti. Per l’embargo aldi Mosca, dunque, si dovràattendere. Già oggi era filtrata l’ipotesi che l’Unione potesse aspettare la parata del 9 maggio a Mosca per introdurre nuove. Gli Stati membri hanno già raggiunto un accordo di massima sull’embargo aldi Mosca, ma il nodo che rimane da risolvere è che alcuni Paesi hanno dichiarato che non riuscirebbero a dire addio al greggio ...

