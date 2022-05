Roberto | Loredana e Francesco | chi sono i figli di Mario Merola

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 maggio 2022) . Diil pubblico non sa molto. Se non fosse per laa Camilla, che recentemente ha partecipato al programma di Real Time Il castello delle cerimonie, la donna non sarebbe quasi mai comparsa in televisione.vive a Portici ed ha un locale; ecco tutto ciò che si è scoperto dellaa didalla sua breve intervista all’interno del programma. Michele, invece, hanno deciso di seguire le orme del padre nel mondo della musica. Micheleo maggiore di, ha iniziato una carriera nel mondo dello spettacolo come organizza eventi e manifestazioni musicali. Ad ogni modo, a seguire di più le ...