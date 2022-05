Quel che manca al Napoli è una struttura societaria con un management

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 maggio 2022) Salvesta, sono un vostro lettore e mi complimento con voi per la qualità del vostro giornalismo, raffinato, diretto, capace di offrire sempre spunti di riflessione sue non. Da un po’ volevo scrivervi e dopo aver letto l’articolo del direttore Gallo sul tifo di Roma (e la quarantena) ho deciso di farlo. Per quanto riguarda il tifo non credo che l’ambientecerchi alibi, tutt’altro. I tifosi sono stanchi di una società che ogni anno ha l’ambizione di entrare solo nelle prime 4, che non è in grado di fare l’ultimo step per competere realmente per il campionato. Lo avete sottolineato più volte quanto alla squadra manchino giocatori chiave sia in termini tecnici che di personalità ed è proprio qui che la società è risultata carente; non parlo in termini di soldi spesi perché basta pensare al Milan che con un progetto ...