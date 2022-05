Leo Gassman soccorre una ragazza abusata: “Non abbiate paura a denunciare o a chiedere aiuto” (Di domenica 8 maggio 2022) “Non dimenticherò mai le sue urla”. Grida di aiuto di una ragazza americana che ha trovato in Leo Gassman il suo angelo salvatore. Il 24enne, figlio d’arte dell’attore Alessandro e di di Sabrina Knaflitz, nipote dell’indimenticato Vittorio Gassman, nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 4, ha soccorso una giovane turista che stava subendo un aggressione sessuale in zona Portonaccio, a Roma. Il cantautore stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in un locale in zona, quando è stato attirato dalle urla di una donna, che ha visto mentre cercava di divincolarsi da un uomo che la teneva bloccata tra le auto parcheggiate. Leo ha radunato allora un paio di passanti per aiutarla, mentre l’aggressore è fuggito. Il racconto sui social È stato lo stesso Leo Gassman, ancora sconvolto, a raccontare ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 8 maggio 2022) “Non dimenticherò mai le sue urla”. Grida didi unaamericana che ha trovato in Leoil suo angelo salvatore. Il 24enne, figlio d’arte dell’attore Alessandro e di di Sabrina Knaflitz, nipote dell’indimenticato Vittorio, nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 4, ha soccorso una giovane turista che stava subendo un aggressione sessuale in zona Portonaccio, a Roma. Il cantautore stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in un locale in zona, quando è stato attirato dalle urla di una donna, che ha visto mentre cercava di divincolarsi da un uomo che la teneva bloccata tra le auto parcheggiate. Leo ha radunato allora un paio di passanti per aiutarla, mentre l’aggressore è fuggito. Il racconto sui social È stato lo stesso Leo, ancora sconvolto, a raccontare ...

