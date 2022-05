Leclerc in pole, Sainz secondo: la prima fila è tutta Ferrari (Di domenica 8 maggio 2022) Uno - due Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, prima storica edizione sul circuito della Florida. Charles Leclerc partirà davanti a tutti con il suo compagno Carlos Sainz subito alle ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 8 maggio 2022) Uno - duenelle qualifiche del Gran Premio di Miami,storica edizione sul circuito della Florida. Charlespartirà davanti a tutti con il suo compagno Carlossubito alle ...

