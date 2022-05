Advertising

Corriere : «Laura drogata e soffocata». Così le figlie e il loro amante fecero sparire l’ex vigilessa - Luxgraph : Laura Ziliani «drogata e soffocata»: così le figlie e il loro amante fecero sparire l’ex vigilessa #corriere #news… - infoitinterno : Laura Ziliani, Procura chiude indagini/ Pronto rinvio a giudizio per figlie e Mirto - infoitinterno : Omicidio Laura Ziliani: chiuse le indagini, figlie rischiano processo - infoitinterno : Chiuse le indagini sulla morte di Laura Ziliani, le due figlie verso il processo - L'Unione -

Per la Procura di Brescia non ci sono dubbi: a uccidere, ex vigilessa di 55 anni, sono state la figlia maggior Silvia Zani, insieme alla minore Paola e con l'aiuto di Mirto Milani, ...Alla vigilia del primo anniversario della morte, la Procura di Brescia ha chiuso le indagini sull'omicidio di, l'ex vigilessa di Temù, scomparsa l'8 maggio di un anno fa e ritrovata cadavere l'8 agosto. Per la procura la donna sarebbe stata uccisa da due delle tre figlie, Paola e Silvia Zani, 20 ...Brescia, chiusa l’inchiesta: «Trio criminale, tutto premeditato». L’accusa: omicidio volontario aggravato. Il corpo era stato sepolto lungo l’argine del fiume Oglio. Il depistaggio ...Cronaca - Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù, scomparsa l'8 maggio di un anno fa e ritrovata cadavere l'8 agosto. Per la procura la donna sarebbe stata uccisa da due delle tre figlie, Paola e ...