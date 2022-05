Incidente Bassano | una vittima e due feriti

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 8 maggio 2022) Tragico sabato notte adel Grappa, in provincia di Vicenza. Quando erano le 4 di domenica 8 maggio un ragazzo ha perso la vita in unstradale e altre due sono rimaste ferite.: laaveva solo 20anni Laaveva solo 20 anni anni. Era a bordo di un auto che, uscendo di strada, ha finito per sbattere contro un muro. È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per poter estrarre dalla vettura incendiata i tre occupanti. Nonostante l'arrivo dei soccorsi sul luogo dell'accaduto, non c'è stato nulla da fare per ladell'. Sul posto anche i Carabinieri che si sono occupati dei rilievi finalizzati a capire quale sia stata la dinamica del sinistro. Altrostradale ...