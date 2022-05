DIRETTA F1, GP Miami 2022 LIVE: griglia di partenza, pole di Leclerc, 2° Sainz! Programma TV8 in chiaro (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA griglia DI partenza DELLE QUALIFICHE F1 SU TV8: ORARIO GARA IN chiaro DOMENICA 8 MAGGIO F1 SU TV8: ORARIO QUALIFICHE IN chiaro LA CRONACA DELLE QUALIFICHE LA FERRARI FA LA DIFFERENZA NEI TRATTI LENTI, MA SOFFRE IN RETTILINEO CHARLES Leclerc: “RED BULL PIU’ VELOCE IN RETTILINEO? NOI IN CURVA…” CARLOS SAINZ: “NON ERA FACILE DOPO L’INCIDENTE, LA FERRARI SI GUIDA BENE” MAX VERSTAPPEN: “SIAMO PIU’ VELOCI IN RETTILINEO, POSSIAMO SORPASSARE LE FERRARI” LAURENT MEKIES: “GRANDI PILOTI, DOMANI LA STRATEGIA FARA’ LA DIFFERENZA” 23.13 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete griglia di partenza, cronaca, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti e aggiornamenti sino a tarda ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIDELLE QUALIFICHE F1 SU TV8: ORARIO GARA INDOMENICA 8 MAGGIO F1 SU TV8: ORARIO QUALIFICHE INLA CRONACA DELLE QUALIFICHE LA FERRARI FA LA DIFFERENZA NEI TRATTI LENTI, MA SOFFRE IN RETTILINEO CHARLES: “RED BULL PIU’ VELOCE IN RETTILINEO? NOI IN CURVA…” CARLOS SAINZ: “NON ERA FACILE DOPO L’INCIDENTE, LA FERRARI SI GUIDA BENE” MAX VERSTAPPEN: “SIAMO PIU’ VELOCI IN RETTILINEO, POSSIAMO SORPASSARE LE FERRARI” LAURENT MEKIES: “GRANDI PILOTI, DOMANI LA STRATEGIA FARA’ LA DIFFERENZA” 23.13 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troveretedi, cronaca, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti e aggiornamenti sino a tarda ...

