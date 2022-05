Covid Ragusa | contagi in calo | morte 2 donne

(Di domenica 8 maggio 2022)– Positivi in lievema decessi per coronavirus ancora in aumento nelno E’ quanto si evince dai dati forniti oggi, 8 maggio, dal bollettino dell’Asp di.I positivi in totale sono 3082 di cui 3052 si trovano in isolamento domiciliare, 30 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria e Palermo.I guariti salgono a 87.001 mentre i morti sono saliti a 544.Due i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di due, una di 86 anni di Scicli, vaccinata con 3 dosi, morta all’ospedale Maggiore di Modica e di una donna di 82 anni di Vittoria, vaccinata con 3 dosi, morta all’ospedale Guzzardi di Vittoria.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 276.607 tamponi molecolari, 38.426 test sierologici, 837.664 test rapidi per un totale di ...

... Trapani 332,234, Caltanissetta 199, Agrigento 290, Enna 64. I dati in Italia Sono 40. 522 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 7 maggio 2022, secondo i dati e i numeri- ...Ecco qui di seguito gli ultimi aggiornamenti sul, i dati provinciali e regionali. Oggi, 7 maggio 2022, i positivi in provincia disono 3.232 (ieri erano 3.089). Si registra un altro decesso, la vittima è una anziana sciclitana di 91 ...Anche se l’alta stagione deve ancora arrivare, il 2022 potrebbe avere tutte le carte in regola per una ripresa del trend pre-covid per quanto riguarda la pianificazione dei viaggi. Già, perché anche s ...Il Covid-19 è in una nuova fase in Italia e su questa pesano le sottovarianti Omicron del virus Sars-CoV-2, la ...