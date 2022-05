ATP Roma 2022 oggi | orari domenica 8 maggio | programma | tv | streaming | italiani in campo

Leggi su oasport

(Di domenica 8 maggio 2022), il tabellone principale di singolare del torneo ATP Masters 1000di tennis vedrà disputarsi quattro incontri del primo turno: sul Centrale ci saranno Krajinovic-Tiafoe, Passaro-Garin e Cilic-Arnaldi, sul Grandstand spazio ad Harris-Karatsev. La sessione unica discatterà a partire dalle ore 11.00. La diretta tv del torneo sarà assicurata da Sky Sport Tennis fino alle ore 18.00 (solo per i quattro match del tabellone principale maschile), mentre la direttasarà assicurata da Sky Go e Now. ORDINE DI GIOCOCentraleDalle 11.00 Filip Krajinovic VS Frances TiafoeA seguire(WC) Francesco Passaro VS Cristian GarinA seguire Marin Cilic VS (WC) Matteo Arnaldi GrandstandDalle ...