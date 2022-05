Andreas Muller difende Dario Schirone di Amici 21 | ”Buttata m***a su di te”

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 8 maggio 2022)è sceso in campo perre, ultimo eliminato di21. Nella semifinale di ieri sera il ragazzo è uscito dalla scuola di Canale 5 ad un passo dalla finale, ma il momento più difficile per il ragazzo è stato quando è scoppiato in lacrime a causa delle parole della maestra Alessandra Celentano. Leggi anche: Dove vedere la replica di2121, Alessandra Celentano attaccaIeri sera durante la semifinale di21, la maestra di classico ha attaccato duramente il ballerino di Veronica Peparini, affermando senza mezzi termini che lui non è in grado di fare il danzatore, se non delle coreografie della maestra di moderno. Per lei il ragazzo ...