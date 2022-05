Tg2, stella a 5 punte in ascensore: indaga la Digos (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Una stella a cinque punte nell’ascensore del Tg2. A quanto apprende l’Adnkronos, sul ritrovamento del simbolo delle Brigate rosse negli uffici della Rai a Roma, immediatamente denunciato alla polizia, sarebbero già in corso i rilievi della Digos. “Solidarietà al Tg2, dopo la comparsa di una stella a cinque punte. Nessuno spazio al fanatismo e all’intimidazione dei giornalisti, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo: le voci fuori dal coro vengono censurate, attaccate, intimidite”, dice il leader della Lega Matteo Salvini. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Unaa cinquenell’del Tg2. A quanto apprende l’Adnkronos, sul ritrovamento del simbolo delle Brigate rosse negli uffici della Rai a Roma, immediatamente denunciato alla polizia, sarebbero già in corso i rilievi della. “Solidarietà al Tg2, dopo la comparsa di unaa cinque. Nessuno spazio al fanatismo e all’intimidazione dei giornalisti, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo: le voci fuori dal coro vengono censurate, attaccate, intimidite”, dice il leader della Lega Matteo Salvini. L'articolo proviene da Italia Sera.

