Roma, sorpreso con la droga in auto e in casa: arrestato medico pusher (Di sabato 7 maggio 2022) Roma – Al termine di una attenta attività investigativa, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Romanina hanno proceduto all’arresto in flagranza di 3 soggetti, poiché gravemente indiziati di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di pregresse attività investigative, infatti, gli agenti avevano individuato uno dei tre soggetti, il medico, mentre si accompagnava con personaggi legati al mondo degli stupefacenti. L’attività veniva, così, intensificata e gli agenti hanno accertato che l’uomo era solito frequentare note piazze di spaccio di Tor Bella Monaca, oltre a personaggi legati al mondo della criminalità locale. Gli agenti della Squadra Investigativa hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare, presso la sua abitazione sita alle porte di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 7 maggio 2022)– Al termine di una attenta attività investigativa, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariatonina hanno proceduto all’arresto in flagranza di 3 soggetti, poiché gravemente indiziati di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di pregresse attività investigative, infatti, gli agenti avevano individuato uno dei tre soggetti, il, mentre si accompagnava con personaggi legati al mondo degli stupefacenti. L’attività veniva, così, intensificata e gli agenti hanno accertato che l’uomo era solito frequentare note piazze di spaccio di Tor Bella Monaca, oltre a personaggi legati al mondo della criminalità locale. Gli agenti della Squadra Investigativa hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare, presso la sua abitazione sita alle porte di ...

