Rapinatore con parrucca in azione sulla metro di Roma, arrestato 27enne (Di sabato 7 maggio 2022) Pensava di camuffarsi, era convinto che bastassero una parrucca e un bel trucco per 'nascondersi' e mettere a segno le rapine nella metro. Ma, invece, ogni 'trabocchetto' è stato scoperto e per il ladro, un cittadino romeno di 27 anni, non c'è stato travestimento che ha tenuto: l'uomo, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Scalo Termini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma. hanno arrestato un cittadino romeno di 27 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, poiché gravemente indiziato del reato di tentata rapina. Il racconto della studentessa finita nel 'mirino' del ladro I Carabinieri, durante uno dei servizi di controllo nella fermata 'Repubblica' della linea A della metro, sono stati avvicinati da una ...

