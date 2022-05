Playout Serie C 2021/2022: la Paganese vince di misura. Anche la Fermana trionfa 1-0 (Di sabato 7 maggio 2022) La Paganese vince di misura contro la Fidelis Andria, termina 1-0 Anche tra Fermana e Viterbese. Questi i risultati dei due match valevoli per l’andata dei Playout del campionato di Serie C 2021/2022. Primo tempo equilibrato al Bruno Recchioni tra le due formazioni. Poco pressing ed un occasione per parte: la prima per i canarini al 36esimo. Marchi sale sulla fascia e calcia dalla distanza con il destro, pallone che termina di poco fuori lo specchio della porta. Poi, la grande occasione per i leoni: Volpicelli arriva in area e calcia di destro, salva tutto la grande parata di Ginestra. Nella ripresa è la Viterbese a cercare la rete del vantaggio in diverse occasioni, sono però i padroni di casa a siglare la rete della vittoria. ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Ladicontro la Fidelis Andria, termina 1-0trae Viterbese. Questi i risultati dei due match valevoli per l’andata deidel campionato di. Primo tempo equilibrato al Bruno Recchioni tra le due formazioni. Poco pressing ed un occasione per parte: la prima per i canarini al 36esimo. Marchi sale sulla fascia e calcia dalla distanza con il destro, pallone che termina di poco fuori lo specchio della porta. Poi, la grande occasione per i leoni: Volpicelli arriva in area e calcia di destro, salva tutto la grande parata di Ginestra. Nella ripresa è la Viterbese a cercare la rete del vantaggio in diverse occasioni, sono però i padroni di casa a siglare la rete della vittoria. ...

