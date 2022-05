Moratti: 'Inter, riparti da Lautaro e affiancagli Dybala' (Di sabato 7 maggio 2022) Intervistato da L'Interista, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, esprime la propria idea sulla possibile coppia di attaccanti... Leggi su calciomercato (Di sabato 7 maggio 2022)vistato da L'ista, l'ex presidente dell', Massimo, esprime la propria idea sulla possibile coppia di attaccanti...

